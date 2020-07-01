2020/07/01 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء ، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الخامس عشر من تموز الجاري، في تضارب واضح مع اعلان وزارة النقل استئناف الخطوط الجوية رحلاتها مع بيروت وفق شروط وقائية.واكدت ان “التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضارب بين سلطة الطيران ووزارة النقل.. بعد اعلان عن استئناف الرحلات إلى لبنان.. الطيران المدني يؤكد استمرار “تعليق الرحلات”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضارب بين سلطة الطيران ووزارة النقل.. بعد اعلان عن استئناف الرحلات إلى لبنان.. الطيران المدني يؤكد استمرار “تعليق الرحلات”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).