الخارجية الاميركية “تضاعف” مكافأة مالية للإبلاغ عن مطلوب في العراق

2020/07/01 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضاعفت وزارة الخارجية الاميركية، مكافأة التبليغ عن اي معلومة تخص زعيم تنظيم داعش وخليفة ابو بكرالبغدادي “حجي عبدالله” من 5 مليون دولار إلى 10 مليون دولار.وذكر الحساب الرسمي لبرنامج مكافآت من اجل العدالة التابع للخارجية الاميركية في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “احصل على ١٠ مليون دولار بدلاً من الـ ٥ ملايين”.[…]

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