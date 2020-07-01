2020/07/01 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقف الوحدتين التوليديتين الأولى والثالثة بمحطة إنتاج كهرباء العمارة الغازية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الوحدتين التوليديتين الأولى والثالثة بمحطة إنتاج كهرباء العمارة الغازية، قد توقفتا بسبب انخفاض إطلاق الوقود الغازي من حقل الحلفاية النفطي ومحاصرة الحقل من المتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن توقف وحدات توليدية في محطة انتاج العمارة الغازية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن توقف وحدات توليدية في محطة انتاج العمارة الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).