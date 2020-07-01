دولة القانون: لولا موقفنا لعاد كل المطلوبين.. أبرزهم العيساوي والهاشمي

2020/07/01 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، اليوم الإربعاء، عن محاولة لعودة البعث، مؤكدا انه لو لا موقفنا لعاد كل المطلوبين أمثال المتهم رافع العيساوي وطارق الهاشمي .وقال النوري خلال حديث متلفز لقناة “العهد”، إنه “من الواضح ان العيساوي استُقبل بصفقة سياسية وهذا الاستقبال تم برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضاف […]

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