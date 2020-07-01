باحث صربي يدعي ان اردوغان من اصول يهودية، وعضو في الجمعية الماسونية - سمير حنا خمورو

2020/07/01 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو باحث صربي يدعي ان اردوغان من اصول يهودية وعضو في الجمعية الماسونية ترجمة سمير حنا خمورو انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف فيه ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ماسوني.



وعضو في أقدم جمعية سرية في تركيا "دومنة"، التي كانت تمارس السحر وممارسات غامضة من الكابالا Kabbalah، في العصور الوسطى، وسيطرت على تركيا لمدة خمسة قرون.يُظهر الفيديو مقابلة تلفزيونية ، حيث يسأل المحاور ......





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