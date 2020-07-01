رئاسة البرلمان تحدد الجهة التي تتحمل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا

2020/07/01 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكعبي خصصت المالية 50 مليار دينار بعد فوات الأوان (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد، مبينًا أن الوزارة خصصت 50 مليار دينار بعد فوات الأوان.

قال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة النيابية، عبر عن استغرابه الشديد من قيام وزارة المالية بتخصيص 50 مليار دينار إلى وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بعد فوات الأوان ووفاة المئات من أبناء شعبنا العزيز جراء نقص الأوكسجين وعدم توفر الأسرّة و المستلزمات الدوائية والعدد الطبية اللازمة في مستشفيات البلاد".

واعتبر الكعبي أن "التسويف والمماطلة في تأخير الاستجابة للمطالبات المتكررة لخلية الأزمة النيابية من قبل وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة وعدم تمويل وزارة الصحة بالأموال الكافية لمواجهة وباء كورونا وسد النقص الحاص في التجهيزات الصحية والدوائية والطبية، كان أحد الأسباب المباشرة لارتفاع الإصابات والوفيات بهذا الفيروس ببغداد وعموم المحافظات".

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