الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءًا من يوم غد

2020/07/01 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة النقل، استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة إلى بيروت غدًا الخميس وفق شروط وضوابط صحية مشددة.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأربعاء، أعلن عن عودة الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من يوم غدٍ الخميس الموافق 2 تموز/يوليو 2020".

وبيّن الوزير، وفقًا للبيان، أنه "بعد التباحث مع الجانب اللبناني وإدارات المطارين تم الاتفاق على عودة استئناف الرحلات التجارية بين البلدين وبواقع رحلتين مجدولتين أسبوعيًا على أن يتم التزام المسافرين بالإجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين، مؤكدًا أن "أسطول الناقل الوطني أسطولًا لكل العراقيين يسعى لتقديم أفضل خدماته في أحنك الظروف وجميع المناسبات خدمة للصالح العام".

وتابع "من جانبها وضعت السلطات اللبنانية عدة ضوابط وشروط صحية للمسافرين الوافدين إلى لبنان ومنها استيفاء مبلغ (100) دولار عن كل مسافر مغادر من بغداد إلى بيروت لإجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا والذي سيتم في بيروت، وكذلك ملء المسافر الاستمارة الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية قبل الوصول إلى أراضيها إضافة إلى حيازة المسافر بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامته في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية بأستثناء الدبلوماسين وأفراد المنظمات الدولية".

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