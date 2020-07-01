تركيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 200 ألف حالة

2020/07/01 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات وزارة الصحة التركية بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ 200 ألف حالة.وأعلنت الوزارة اليوم الأربعاء عن تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 201 ألف و98 حالة.وسجلت الوزارة أيضا 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5150 شخصا.وبلغ […]

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