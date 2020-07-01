القوات الروسية في كوباني ترفض استلام رسالة من الإدارة الذاتية موجهة إلى الرئيس الروسي

2020/07/01 | 22:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت القوات الروسية المتمركزة في مدينة #كوباني شمال شرقي #حلب، اليوم الأربعاء، استلام رسالة موجهة من إحدى مؤسسات #الإدارة_الذاتية إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” تطالبه بفرض منطقة حظر طيران، وأقدمت على طرد مندوبي مؤسسة “مؤتمر…

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