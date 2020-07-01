2020/07/01 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّي الأزمات – أمير البركاوي التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى احد اهم مرتكزات نجاح الدولة في ادارتها وفي رسم ملامح التطور ووضع اسس رصينة في حل المشاكل العالقة التي تواجه الدولة تشريع ومناقشة قوانين مهمة التي لها علاقة وثيقة بسير عمل الدولة والمشاكل التي تواجهها شيئ مهم للغاية وخطوة باتجاه التقدم وتطور في اسلوب مواجهة الازمات […]

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