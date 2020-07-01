2020/07/01 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوضاع السياسية قبيل المحاولة حركة حسن سريع ..ثورة العرفاء والمهمّشين عبد الله حميد العتابي ادى انقلاب 8 شباط عام1963 ولاسيما بعد جرائم مليشيا الحرس القومي ،الى مقتل اكثر من سبعة الاف عراقي ،ناشرا فوق سماء العراق غيمة دموية كثيفة .وبينما كان حكم الاعدام ينفذ بالزعيم عبد الكريم قاسم، انطلق من عقاله ثار مجنون يستدعي […]

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