2020/07/01 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا وجع الوطن المسلوب – جاسم مراد في زمن هجر فيه الاعمام ، المدينة العتيقة ، واصبحت فيه قدس المعراج تاريخاً يمكن عبوره ، وصار قتل الشهيد المعوق الياس حنا ، خطأ يتحمله المقتول بدم بارد وعدم قراءة الفاتحة له لكونه عبر الشارع يريد الوصول لشقيقته ، لم يدري المعوق الياس حنا قبل مقتله ، […]

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