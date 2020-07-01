عضو بـ ’’عراقيون’’ يكشف الهدف الاساسي للتحالف ويؤكد: سندعم أي شيء ايجابي يصدر من الحكومة

2020/07/01 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، اليوم الاربعاء، ان نواب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ق...





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