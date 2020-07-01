حدد موعد توزيعها.. نائب محافظ ديالى يكشف سبب تأخر صرف رواتب الموظفين لغاية الان

2020/07/01 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب الفني لمحافظ ديالى مدير الدائرة المالية والادارية محمد قتيبة، الاربعاء، ان الاجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية كانت سبباً وراء تأخر التمويل وعدم إطلاق رواتب الموظفين لغاية الان.

وقال قتيبة في بيان ان "جميع الدوائر ودائرة المالية والادارية قد استكملت جميع اجراءاتها والجداول منذ تاريخ 15 حزيران وكانت بانتظار اطلاق التمويل المالي من قبل الوزارة".

وأشار الى أن "اللجنة الخاصة بالتمويل أكدت ان الاجراءات بمراحلها الاخيرة وسيتم اطلاقها يوم الأحد بأذن الله".

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، اليوم الاربعاء، ان نواب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، قرروا في اللحظات الاخيرة عدم الانضمام الى تحالف عراقيون.

وقال العبودي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه ا

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الاربعاء، أن المواطنين في إقليم كردسان لن يصمتوا طويلا على التقصير وسوء الادارة لحكومة كردستان.

وقال صالح فقي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كردستان تمر باوضاع خ

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 1 تموز (يوليو) 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

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