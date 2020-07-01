2020/07/01 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيادة نص ردن – علي البيدر في الوقت الذي كنت فيه اتصفح مواقع التواصل الإجتماعي واقرأ منشورات التهاني والتبريكات الخاصة بتسنم شخصية عسكرية مهام إدارة قيادة الدفاع الجوي العراقي الدرع الحصين لسماء الوطن ، اخترقت 18 طائرة تركية السيادة العراقية بمسافة 200 كم ورمت ما تحمله من صورايخ فوق معسكرات حزب العمال الكردستاني الخصم المباشر […]

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