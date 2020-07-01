2020/07/01 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنفسك – مروان صباح الدانوك تحرّر، وأترك الجميع، ولا تهتم لما يقال، وما قيل، وما سيقالُ عنك، دام إنك تعيش لنفسك، فاترك اقاويلهم، فالكلام سينطق حتى لو كنت نبياً معصوماً، ولو نجى احداً من الإنتقاد، لكان خيرَ الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم)، فالألسنة تحولت خناجر سامة، لا تمزق الطالح فحسب، بل اصبح تمزيقها للصالح […]

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