ملف تأخير الرواتب “يزداد غموضًا”: أسباب متعددة “تناقض” بعضها.. أين الحقيقة؟

2020/07/01 | 22:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال ملف تأخر رواتب الموظفين، غامضَا، فبعد أيام من تأخر صرفها وانتظار المصارف لاشعار الصرف بالرغم من تأكيد توفر الاموال، انطلقت مؤخرًا تصريحات غير مفهومة حول سبب تأخير الرواتب.اللجنة المالية في مجلس النواب وفي وقت سابق من اليوم، عزت اسباب تاخر اطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران، لاجراءات تحويل العملة من الصعبة […]

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