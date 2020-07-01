2020/07/01 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعلن إنطلاق برنامج التدريب العنيف للحشد العشائري ديالى تحذّر من دخول النفايات البلدية إلى حدودها ديالى ـــ سلام الشمري اكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي ، انه (تم اتخاذ قرار بإصدار تبليغ رسمي عاجل لكل السيطرات الامنية على طريق ديالى- بغداد السياحي بمنع دخول أيا من شاحنات النفايات التابعة لأمانة بغداد الى حدود ديالى […]

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