2020/07/01 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدائية الإعلامية وغياب وسائل التأثير – محمد حمزة الجبوري البدائية نقيض الحداثوية ووسائل التقنية الحديثة ،ولكنني لست بصدد الحديث عن وسائل التقنية الحديثة والعالم الرقمي وأبعاده، لأنني لست ضليعاً بهذا الجانب العلمي المتشعب الذي لا يسبر أغواره سوى الدارسين له والمهتمين به ، بل ما أود ايضاحه من خلال تتبعي لبعض المقالات والتقارير والأخبار المنشورة […]

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