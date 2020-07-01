آرسنال يسحق نوريتش في ليلة أوباميانج

2020/07/01 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منح خطأ فادح للحارس تيم كرول المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج هدفه 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فوز ساحق لفريقه أرسنال 4-صفر على ضيفه نوريتش سيتي الذي بات قريبا من الهبوط.

وتظاهر كرول بحماقة بمحاولة إرسال تسديدة طويلة لمراوغة المهاجم الجابوني في الدقيقة 33 لكنه خطف الكرة من قدم الحارس ووضعها في المرمى ليسجل هدفه رقم 50 في دوري الأضواء.

وأضاف أرسنال هدفه الثاني بعدها بأربع دقائق عبر جرانيت تشاكا ومع ذلك بدأ نوريتش الشوط الثاني بشكل جيد لكن أوباميانج حسم المباراة بهدفه الثاني في الدقيقة 67.

وشارك سيدريك سواريز بديلا ليحرز هدفه الأول مع أرسنال في الدقيقة 81 ليتقدم النادي اللندني للمركز السابع برصيد 47 نقطة.

وظل نوريتش في ذيل الترتيب برصيد 21 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن وست هام صاحب المركز 17 قبل ست جولات على النهاية.

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