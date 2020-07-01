“أستانا” مجدداً .. قمة تجمع روسيا وتركيا وإيران دون أي تمثيل لسوريا

2020/07/01 | 22:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اليوم الأربعاء، عَقد قمة ثلاثية ضمت رؤساء كل من #روسيا و #تركيا و #إيران، الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في #سوريا، دون أي حضور أو تمثيل لحكومة #دمشق أو للمعارضة السياسية ممثلة…

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