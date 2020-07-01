2020/07/01 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى نجعل كورونا على شفا حفرة ؟ – مظفر عبد العال قالها: بامتعاض وانفعال على غير عادته وهدوئه المعهود ، بأنه مهما بلغت الحالة من الوباء القاتل، المتفشي في بقاع الأرض الواسعة فاني ارفض أن أكون مع القطيع؛ لكي أمتلك مناعتي منه واذهب بينهم أقاتل أنا وربي لا ناصر ولا نصير ، والذي لا أرضاه […]

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