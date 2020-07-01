2020/07/01 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (فيسبوك) يمنع الإتجار بالآثار العراقية عبر منصته وزير الثقافة: إعادة إعمار جامع النوري ومئذنته بالشكل الأصلي الموصل – الزمان ارتفع صوت الأذان للمرة الأولى، الجمعة الماضية ، في الجامع النوري التاريخي، في مدينة الموصل ، منذ تدميره بيد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي عام 2017.وتزامنا مع هذا الحدث قال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم (إنَّ […]

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