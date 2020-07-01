2020/07/01 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة: تعيد 200نازح لمناطقهم والتخطيط يدعم المناطق الأكثر فقراً محافظ صلاح الدين: نواصل الجهد لإنهاء ملف النزوح بغداد – الزمان سامراء – محمد صادق السامرائي استقبل محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل اول دفعة من العوائل النازحة العائدةالي ناحية يثرب، مؤكدا ان (هذه الخطوة جائت كثمرة للجهود التي بذلناها لتحقيق المصالحة المجتمعية و بتعاون جميع […]

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