أوباميانج يقود آرسنال لاكتساح نورويتش برباعية

2020/07/01 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا على نظيره فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف دون رد في مباراة بالجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الأول لصالح آرسنال في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.وتمكن جرانيت تشاكا من مضاعفة تقدم آرسنال بتسجيله هدف في الدقيقة 37.وفي الدقيقة 67 […]

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