2020/07/01 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع ماء العمارة الكبير باشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة وقال المركز الاعلامي للوزارة ان التشغيل التجريبي للمشروع يأتي تمهيداً لافتتاحه، مضيفا ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 16000 م3 بالساعة ليوفر الماء الصالح للشرب لما يقرب مليونين من ابناء المحافظة وقد تجاوزت نسبة انجاز المشروع […]

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