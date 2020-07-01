الأنواء: البلاد سيتأثر بمنخفض جوي يرافقه كتلة هوائية حارة الأسبوع المقبل

2020/07/01 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خلال الاسبوع القادم بسبب ازدياد تأثر المنخفض الجوي القادم من الهند.

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