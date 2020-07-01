2020/07/01 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن استيراد العلاج الروسي لفيروس كورونا، فيما أكدت وصول أكثر من علاج من دول عدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لم نستلم العلاج الروسي بشأن كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لم نستلم العلاج الروسي بشأن كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).