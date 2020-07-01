انخفاض عدد الإصابات في ميسان و شفاء 131ووفاة 7

2020/07/01 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم 93 إصابة وقال بيان الدائرة أن سجلت اليوم 93 أصابة وسجلت ارتفاعا بعدد حالات الشفاء مسجلة 131فيما أعربت عن أسفها لوفاة 7 ، منوهة الى تراجع عدد الوفيات عن الايام السابقة البيان أوضح ان الإصابات توزعت على […]

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