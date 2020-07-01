ابتكار ميزة جديدة للسيارات تقلل من الحوادث المرورية

2020/07/01 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر مهندسون رادارا للسيارات، يسمح باكتشاف الأجسام الموجودة خلف زاويا تقاطع الشوارع، ما سيقلل من حوادث المرور ويجعل حركة السير أكثر أمانا.وهذا الرادار، هو تطوير وتحديث للرادارات التقليدية المستخدمة في السيارات حاليا.يبعث هذا الرادار موجات الراديو، التي تنعكس عن مختلف الأجسام المحيطة.وبعد تحليل الكمبيوتر للإشارة، يحدد وجود عقبة أم لا..[…]

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