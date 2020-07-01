2020/07/01 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشار أحدث إحصاء نشرته وكالة “رويترز” يوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 10.5 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن أكثر من 516 ألف شخص توفوا جراء “كوفيد-19”.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10 مليون والوفيات 511028) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10 مليون والوفيات 511028) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).