العتبة العباسية تهدي ذي قار معمل اوكسجين

2020/07/01 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور حسين الكنزاوي ، اليوم الاربعاء ، عن وصول معمل اوكسجين الى المحافظة مهدى من العتبة العباسية المقدسة .وقال الكنزاوي ان ” العتبة العباسية اهدت دائرة صحة ذي قار معمل اوكسجين يولد 36 مترا مكعبا في الساعة”.واشار الى ان ” المعمل نصب في مستشفى […]

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