2020/07/01 | 23:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك الدولي: الجائحة تفاقم عدم المساواة في العالم سيما الدول النامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: الجائحة تفاقم عدم المساواة في العالم سيما الدول النامية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: الجائحة تفاقم عدم المساواة في العالم سيما الدول النامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).