كردستان تسجل 6 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/01 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، أنها "اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة 2312 فحصا جديدا"، مبينة ان "النتائج اظهرت اصابة 259 شخصا جديدا من بينهم 80 شخصا من اربيل و92 من السليمانية و69 من كرميان و18 من حلبجة".وأضاف البيان، أن "223 مصابا اكتسبوا الشفاء التام في جميع مناطق كوردستان من بينهم 38 مصابا من اربيل و169 من السليمانية (خلال 14 يوم) و14 من كرميان و1 من دهوك و1من حلبجة".ولفت، الى "وفاة 6 مصابين من بينهم 1 من اربيل و3 من السليمانية و1 من كرميان و1 من رابرين".وأوضح، ان "عدد المصابين الكلي منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ 6403 مصابا من بينهم 1460 من اربيل و4571 من السليمانية و147 من دهوك و198 من حلبجة، لافتا الى اكتساب 2078 شخصا الشفاء التام من بينهم 866 من اربيل و1015 من السليمانية و140 من دهوك و57 من حلبجة".وأكد، أن "مجموع الوفيات جراء الوباء بـ 213 شخصا من بينهم 27 من اربيل و182 من السليمانية و4 من حلبجة".

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