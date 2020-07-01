نادي الطلبة يضم لاعبًا جديدًا إلى صفوفه

2020/07/01 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن نادي الطلبة، ضم لاعب جديد لسفوفه لتمثيل كرة الانيق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان، أن “اللاعبين محمد زامل (لبه) وعلي لطيف وفراس فنجان، جددوا عقودهم مع الانيق”.وأضاف ان “اللاعب علي قاسم، وقع رسمياً للانيق قادماً من النجف”.يذكر ان النادي سبق وان جدد عقد سامال سعيد ووقع مع اللاعب امير صباح من النجف.

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