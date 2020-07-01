2020/07/01 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعزو تلكؤ إطلاق المستحقات إلى إجراءات تحويل العملة تأخر رواتب حزيران يثير إمتعاض الموظفين ومتقاعدون يحذّرون من المماطلة بغداد – الزمان اعرب موظفو الدوائر الحكومية عن استيائهم من تأخر الرواتب وعدم صرفها في مواعيدها المقررة ، ما فاقم الوضع المعيشي لاسرهم ، وبرغم ايعاز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأطلاق الرواتب ، الا ان اجراءات […]

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