2020/07/01 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تشخّص 2415 إصابة جديدة وإرتفاعاً بنسب الشفاء اليومية والكاظمي : سنعزّز إجراءات مواجهة كورونا بخبرات علمية بغداد – قصي منذر عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الازمة المالية التي تشهدها البلاد فرضت تحدياً جديداً على جهود مواجهة جائحة كورونا، في وقت سجلت وزارة الصحة والبيئة 2415 اصابة امس.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء […]

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