2020/07/01 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يدعو إلى تشكيل وطني يضم المتظاهرين والنقابات والإتحادات محلّل: إنبثاق تحالفات جديدة خطوة لمجابهة التحديات بغداد -عبد اللطيف الموسوي رأى محلل سياسي انبثاق تحالفات جديدة خطوة مهمة لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة على مستوى الاقتصادي والصحة .وقال حمزة مصطفى في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (انبثاق تحالف جديد باسم عراقيون يهدف الى دعم […]

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