إصلاح سياسات التعليم العالي

2020/07/01 | 23:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد السامرائي لسنوات عديدة، ومنذ ان بدأت تتشكل الدولة العراقية، لم يكن يعاني خريج الجامعات العراقية وحتى المتخرجون من جامعات اجنبية أية مشكلة في الحصول على فرصة عمل.كان العراق يشهد نمواً متجانساً الى حد لا بأس به، بحيث كان يتم استيعاب كافة الخريجين في سوح العمل، إلا ان ظروف ما بعد الحرب العراقية الايرانية […]

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