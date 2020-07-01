ما بعد الحكومة المؤقتة: هل يسعى الكاظمي لمشروع سياسي يزيح سائرون والنصر؟

2020/07/01 | 23:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة ما أورثته حكومة عادل عبدالمهدي للعراق، وخطابه المليء بـ"الحماسة" لإحداث تغييرات اقتصادية وسياسية وأمنية، تُرجمت حتى الآن بشكل مرتبك وبطيء كما يرى عديدون، يطرح العمر القصير "المفترض" لحكومة الكاظمي سؤالًا حول مدى جدوى وثبات ما يسعى لتحقيقه بعد إجراء الانتخابات المبكرة وقدوم حكومة جديدة تكمل دورتها الكاملة بسنواتها الأربع.إحسان الشمري لـ"ألترا عراق": "الكاظمي غير مسؤول عن ما بعد الإنتخابات وإن أي إصلاحات يقوم بها في هذه الحكومة قد تكون مهددة بالضياع

تصريحات الكاظمي فضلًا عن التسريبات الصادرة من المقربين حوله، التي تفيد بأن الكاظمي لا يسعى لأي مستقبل أو مشروع سياسي، وموافقته التصدي لمسؤولية رئاسة الوزراء في فترة صعبة وشديدة الخطورة، ولفترة قصيرة تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، تضع احتمالًا واحدًا بحسب مراقبين، وهو أن الإرادة السياسية لبعض الأطراف في النظام والشعور بالضغط من الاحتجاجات هي من دفعت الكاظمي للقبول بهذه المسؤولية في هذا الظرف، ما يعزز الحيرة حول شكل الحكومة القادمة ومدى سماح الكاظمي بـ"ضياع المنجز" فيما إذا تم تحقيقه، على يد من يأتي بعده.

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الكاظمي أمام خيارات المواجهة أو "التغليس"

جملة تضمنها بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حول اجتماع الكاظمي اليوم الأربعاء 1 تموز/يولو، برئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية، تؤكد حرص الكاظمي على عدم "ضياع منجزه"، خصوصًا وأنه جاء على ركام مثال قريب جدًا بحسبما يتفق المهتمون بالشأن السياسي، بأن "عادل عبد المهدي قام بتخريب ما تم تحقيقه في عهد حكومة حيدر العبادي".

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء إن الكاظمي أكد على أن "الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحديًا جديدًا ومضافًا على جهود مواجهة الجائحة، إلّا أنها فرصة لتقوية العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، مثلما هي ساحة حقيقية لمواجهة سوء الإدارة والفساد، وعزله ومنعه من الإستمرار في هدر جهود المخلصين، الذين عاهدوا أنفسهم وشعبهم على أن يبذلوا أقصى الجهود الممكنة".

تطرح هذه الفقرة في بيان مكتب رئيس الوزراء، سؤالًا حول الكيفية التي يمكن للكاظمي أن يحرص من خلالها على "عزل الفساد ومنعه من الاستمرار في هدر جهود المخلصين".

يقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الكاظمي غير مسؤول عن مابعد الإنتخابات وإن أي إصلاحات يقوم بها في هذه الحكومة قد تكون مهددة بالضياع في حكومة مابعد الانتخابات بالفعل".

وبخصوص السماح لضياع "المنجز"، يبيّن الشمري أن "هذا الشيء وارد جدًا وما حكومة عادل عبدالمهدي ببعيدة التي قامت بهدم ما تم بناؤه في حكومة العبادي".

وعن قدرة الكاظمي على تحقيق هذا المنجز، أشار الشمري إلى أن "الكاظمي لديه رغبة حقيقية في الإصلاح وهو ما دفعه للقبول بالتصدي إلى هذه المسؤولية، ولكنها ليست كافية، بل يحتاج إلى إرادة سياسية تتشارك فيها الكتل وأدوات مطلوبة لتحقيق الرغبة، فضلًا عن عامل الزمن الذي لا يوفره العام الواحد من الحكم وهي الفترة الزمنية المفترضة لعمر حكومة الكاظمي".

وبشان آلية الحفاظ على المنجز في حال تحقيقه، لفت الشمري أن "الكاظمي يقول فعلًا بأنه ليس لديه رغبة سياسية مستقبلية، لكن ربما تتغير الأمور في قادم الأيام، ودستوريًا يحق للكاظمي التفكير في دخول المشروع السياسي"، مشيرًا إلى احتمال آخر وهو أن "يؤسس الكاظمي اللبنة الأولى لرؤيته السياسية في الدولة ويتم على أساسها استكمال البناء القادم مابعد الانتخابات".

إحسان الشمري: حكومة عادل عبدالمهدي قامت بهدم ما تم بناؤه في حكومة العبادي

وفي تقرير صحفي، نشر في وقت سابق، تناول توجه الكاظمي لتأسيس نواة مشروعه السياسي من خلال خطواته السياسية الأولى، متوقعًا أن يزيح بذلك كتلة سائرون وتيار حيدر العبادي من الواجهة، في قبالة الكتل والأحزاب السياسية الأخرى المقربة من الفصائل.

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هل يستطيع الكاظمي خوض مواجهة أخرى مع الأحزاب والفصائل؟

قال التقرير الذي تابعه "ألترا عراق" إنه " تترقب الأوساط الحزبية الشيعية في العراق بقلق، الخطوات السياسية الأولى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إطار بناء مشروعه الخاص لرسم ملامح مستقبله، سواء من بوابة حزب جديد أو عن طريق كتلة سياسية تستجيب لمطالب الاحتجاجات وتعبر عن الشباب الذي قادها"، مبينًا أنه "لم يكشف الكاظمي عن نواياه بشأن الدخول في العمل السياسي المباشر حتى الآن".

وأضاف التقرير أنه "تضاربت الأنباء بشأن بدأه فعليًا في التواصل مع فعاليات وتيارات اجتماعية لجس نبضها في ما يتعلّق بإمكانية إطلاق مشروع سياسي جديد، للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

واعتبر التقرير أنه "لا يمكن توقع أن يحقق الكاظمي أي اختراقات كبيرة في الساحتين الانتخابيتين السنية والكردية، من دون أن يرتبط بإنجاز كبير على المستوى الوطني؛ لذلك، فإن من يخشى دفع ضريبة التمدد السياسي للكاظمي، في المرحلة المقبلة، هو الأحزاب والتيارات والقوى الشيعية".

وأشار إلى أنه "يمكن أن تدفع الأحزاب والتيارات الموالية لطهران، مثل دولة القانون وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، القسط الأكبر من ضريبة التمدد السياسي للكاظمي، الذي بات مرشحًا فوق العادة لاستقطاب جماهيرها، بسبب التراجع الكبير في شعبية إيران داخل العراق"، مستدركًا: "لكن كتلًا شيعية أخرى قد تخسر جزءًا من جمهورها لحساب الكاظمي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مثل كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بسبب أدائها المرتبك خلال المرحلة الماضية، وائتلاف النصر بزعامة العبادي، الذي لم يتمكن من السيطرة على مشروعه السياسي بشكل واضح".

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