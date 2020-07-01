أحلام تعترف: تستعين بـ الآيباد على نسيان كلمات الأغاني

2020/07/01 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بطريقة طريفة كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، استخدامها الحاسب اللوحي في حفلاتها الفنية عند الصعود على خشبة المسرح، لافتة إلى أنها “تنسى الكلمات في بعض الأحيان”.وأضافت ” لو نسيت الاي باد كارثة أنا حافظه بس اشوف الجمهور ادوخ واضيع”.وقامت أحلام بنشر مقطع فيديو لكوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني فيه أغنيتها الشهيرة “إنت عمري” […]

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