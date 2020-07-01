وصول ثلاثة صهاريج اوكسجين طبي الى ذي قار من الكويت

2020/07/01 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني عن وصول ثلاثة صهاريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي الى المحافظة قادمة من دولة الكويت عبر منفذ سفوان .وقال الكناني ان ” الصهاريج وصلت الى ذي قار في اطار دعم جهود خلية الازمة في المحافظة من الحكومة المركزية لمواجهة جائحة كورونا “.واشار الى انه […]

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