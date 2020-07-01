التربية: تحديد العام الدراسي الجديد لم يحسم بعد

2020/07/01 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية أن تحديد موعد العام الدرسي لم يتم تحديده بعد.

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