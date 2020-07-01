حكاية مع جدتي - عباس علي العلي

2020/07/01 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الأحلام الجميلة وحدها التي تسعد الناس لكنها في الغالب كاذبة , ليس لأن من طبعها الكذب ولكن لأن الواقع لا يساعدها على أن ترى النور كما بقية الأشياء ...



شخصيا قد أضعت الكثير منها ومنها ما سرقته الأحزان وقليل من قليل ذلك الذي بقى يحتفظ له بحيز في الذاكرة . أكثر الناس فقدانا للأحلام هم الفقراء وأقلهم حظا منها ,في دروبهم المتربة الموغلة بأحزانها والمنكفية بأنين لا يبرح الصمت تجد الكثير منها متساقط ت ......





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