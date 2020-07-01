وفايات كوفيد-19 غير الضروريّة تبيّن أنّ هذا النظام فات أوانه – هناك حاجة إلى الثورة - شادي الشماوي

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 654 ، 29 جوان 2020https://revcom.us/a/654/unnecessary-covid-19-deaths-show-this-system-is-obsolete-en.htmlملاحظة الناشر : في ما يلى ترجمة من جريدة " الثورة " لمقال مأخوذ عن " الفجر الأحمر " ، مدوّنة المنظّمة الشيوعيّة الثوريّة ، المكس ......
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