ريبورتاج: ارتفاع نسب الجرائم والانتحار خلال فترة حظر التجول في العراق

2020/07/01 | 23:33 - المصدر: فرانس 24

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سجلت فترة حظر التجول في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الجرائم لا سيما جرائم العنف الأسري والجرائم الإلكترونية والسرقات داخل المحلات السكنية وغيرها.



كذلك، ساهمت تدابير الحجر التي اتخذت لمنع تفشي فيروس كورونا بارتفاع نسب الانتحار خصوصا بين الشباب وذوي الدخل المحدود.

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