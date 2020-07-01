المطلبي: مستشارو الكاظمي لديهم مشكلة مع الشعب.. أبرزهم فاشل

2020/07/01 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاربعاء، ان مستشارين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديهم مشكلة مع الشعب العراقي.وقال المطلبي خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “مستشارين الكاظمي لديهم مشكلة مع الشعب”، مضيفا أن “أحد أهم مستشاري الكاظم كان إعلاميا فاشلا”.وأضاف أن “الكاظمي تنقصه الخبرة الإدارية ونصحته بأن يبتعد عن جميع فريقه الاستشاري”.وأشار […]

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