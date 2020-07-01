الصحة: لم نستلم العلاج الروسي بشأن كورونا

2020/07/01 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغدادأصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن استيراد العلاج الروسي لفيروس كورونا، فيما أكدت وصول أكثر من علاج من دول عدة.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "العراق لم يستلم أي علاج لكورونا من روسيا"، مبينا أن "العلاج ليس مخصصا لفيروس كورونا، وإنما لأنواع أخرى من الفيروسات وتم استخدامه لجائحة كورونا".وأضاف، أن "الجهات الفنية في الوزارة بطور مناقشة السعر والنوعية للعلاج الروسي"، مؤكدا أنه "تم وصول علاجات مختلفة من أكثر من دولة، قد تكون أكثر أهمية من العلاج الروسي".وأشار إلى، أن العلاج الروسي يعطى للمريض بجرعات معينة، مبينا أنه لوحظ فيه نتائج مؤثرة إلا أنها ليست مثبتة بالشكل العلمي النهائي.يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أيضا اليوم عن وصول طائرة محملة بأطنان من المستلزمات الطبية الوقائية مقدمة من دولة تركيا إلى العراق لمواجهة جائحة كورونا.وأكدت الوزارة في بيان، أن "الطائرة تحمل وجبة من المستلزمات الطبية الوقائيّة تتضمن أجهزة ومواد طبية ومستلزمات مختبرية مختلفة وعدد وقاية شخصية ستوظف لدعم مواجهة جائحة كورونا".

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