بالفيديو ..لاعب منتخب سوريا المحترف بالدوري العراقي زاهر ميداني يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

2020/07/01 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى لاعب المنتخب السوري بكرة القدم والمحترف بالدوري العراقي زاهر ميداني اليوم الاربعاء،(1 تم...





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