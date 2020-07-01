حقوق الإنسان: “كورونا” ينتشر بسرعة ولا فائدة من غلق الحدود أمام العراقيين

2020/07/01 | 23:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد وباء #كورونا الذي اجتاح #العراق بقوة، انتقدت مفوضية #حقوق_الإنسان في البلاد، أداء #السلطات_العراقية مع العراقيين العائدين للبلاد ومنعهم من دخولها.عضو المفوضية “علي البياتي”، قال في بيان: «تعاملوا مع الوباء وفق أسس علمية»،…

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